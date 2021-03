Aus für Passagierjet

Lufthansa sieht keine Zukunft für Airbus A380

04.03.2021, 16:39 Uhr | dpa

Die größte Airline Deutschlands, die Lufthansa, steckt wegen Corona in der Krise. Nun hat Vorstandschef Spohr bekannt gegeben: Das Unternehmen will sich vom Mega-Jet A380 trennen.

Die Lufthansa sieht für das größte Passagierflugzeug der Welt keine Zukunft mehr in ihrer Flotte. Aus heutiger Sicht werden die derzeit langzeitgeparkten Maschinen vom Typ A380 nicht mehr in den Liniendienst zurückkehren, erklärte Lufthansa-Chef Carsten Spohr am Donnerstag bei der Bilanzvorlage in Frankfurt.

Lufthansa hat 14 Jets des Typs in der Flotte, von denen Hersteller Airbus sechs zurücknimmt. In der Lufthansa-Konfiguration hat der vierstrahlige Jet 509 Passagierplätze.

Nach dem schwierigen Start ins neue Jahr wird Spohr auch für 2021 ein Stück pessimistischer. Das Flugangebot dürfte lediglich 40 bis 50 Prozent des Niveaus aus dem Vorkrisenjahr 2019 erreichen. Bisher hatte er bis zu 60 Prozent für möglich gehalten.

Die Lufthansa hat 2020 wegen Corona einen Rekordverlust hinnehmen müssen. Unter dem Strich stand ein Minus von 6,7 Milliarden Euro nach einem Gewinn von 1,2 Milliarden ein Jahr zuvor.