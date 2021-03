Gerüchte um Umbennenung

Neuer Volkswagen-Name in den USA ist Aprilscherz

30.03.2021, 12:33 Uhr | fls, t-online

Die Produktion des VW ID.3s in Zwickau: Laufen die E-Autos in den USA bald unter dem Namen "Voltswagen"? (Quelle: imago images)

Aus K wird T? Mehrere US-Medien berichten, dass VW seinen Markennamen für E-Autos von Volkswagen in "Voltswagen" ändern will. Doch es mehren sich Hinweise, dass es sich um einen Aprilscherz handelt.

Die Meldung aus den USA klingt skurril: Mehrere Medien, darunter auch der seriöse Wirtschaftsnachrichtensender CNBC, haben in der Nacht zum Dienstag berichtet, der US-Ableger von Volkswagen plane für seine Elektroautos die Umbenennung in "Voltswagen", um so auf den Elektromotor der Wagen hinzuweisen.

Neben CNBC berief sich auch die Zeitung "USA Today" dabei auf eine angeblich zu früh versandte Pressemitteilung. Versehentlich sei diese einen Monat zu früh in unvollständiger Form auf der Webseite von Volkswagen USA erschienen. Auch am Dienstagmittag deutscher Zeit waren die Berichte der beiden US-Medien noch unverändert online.

Handelt es sich nur um einen Aprilscherz?

Inzwischen aber mehren sich die Hinweise, dass es sich dabei nur um einen vorgezogenen Aprilscherz und PR-Gag handeln könnte – VW seinen alten Namen doch behält. Augenzwinkernd sagte ein Sprecher aus der Konzernzentrale in Wolfsburg auf Nachfrage von t-online zu den Gerüchten: "Das klingt nach einer netten Idee." Weiter kommentieren wollte er die Pläne nicht.

Die Pressemitteilung von VW USA, auf die sich die amerikanischen Medien beziehen, ist laut CNBC inzwischen von der Webseite gelöscht, eine Bestätigung seitens des Konzerns gibt es nicht. Offen blieb so bis zuletzt, ob VW in den USA die Meldung tatsächlich als Werbe-Coup auflöst, etwa durch eine entsprechende Veranstaltung am morgigen Mittwoch.

Passen würde ein solcher Schritt durchaus: In diesem Fall gäbe es Fotos, die die US-Zeitungen tags drauf veröffentlichen könnten, also am 1. April, der in Amerika "April's Fool Day" heißt.