PRO & KONTRARegenbogen bei BMW & Co.

"Heuchlerischer geht es kaum"

Mehrere deutsche Konzerne bekennen Farbe im Netz – und tünchen ihre Social-Media-Profile bunt. Ein gutes Symbol gegen Homophobie, oder doch nur scheinheiliger Aktionismus?

Das UEFA-Verbot, die Münchner Arena in Regenbogenfarben zu beleuchten, erhitzt die Gemüter. Nach den Ankündigungen zahlreiche Stadien von Bundesligaclubs bunt anzustrahlen solidarisieren sich im Internet auch viele Institutionen mit der Pride-Bewegung, die sich für die Rechte von Homosexuellen, Queer- und Transmenschen einsetzt.

Für Aufregung sorgt dabei allerdings das Engagement mehrerer deutscher Konzerne wie Siemens oder BMW, die ihre Logos in den Social-Media-Profilen bunt gefärbt haben. Der Vorwurf: billige PR und scheinheiliger Aktionismus. Doch ist das wirklich so?