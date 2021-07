Leere Fernverkehrszüge

Bahn fährt in 2021 erneut Milliarden-Verlust ein

28.07.2021, 11:19 Uhr | neb, rtr, AFP

Leerer Zug: Gerade im Fernverkehr war die Bahn in diesem Jahr weniger stark ausgelastet. (Quelle: imago images)

Die Deutsche Bahn kommt nicht aus der Krise: Auch im ersten Halbjahr 2021 steht ein Minus von 1,4 Milliarden Euro. Interne Tarifstreitereien und Flutschäden belasten den Konzern zusätzlich. Doch eine Sparte sticht positiv hervor.

Die Deutsche Bahn fährt in der Corona-Krise weiter milliardenschwere Verluste ein. In den ersten sechs Monaten des Jahres steht unter dem Strich ein Minus von über 1,4 Milliarden Euro, wie Konzernunterlagen zeigen, die der Nachrichtenagentur Reuters am Mittwoch vorlagen. Vor allem der Fernverkehr mit ICE und IC war dafür verantwortlich.

Hier wirkte sich aus, dass die Bahn ihre Züge trotz geringer Auslastung auch auf Wunsch des Bundes in der Pandemie ohne große Einschränkungen weiterfuhr. Immerhin blieb der Verlust im Gesamtkonzern deutlich unter dem Vorjahreswert von 3,7 Milliarden Euro.



Dafür sorgten unter anderem höhere Gewinne der Speditionstochter Schenker und des Schienennetzes. Der Umsatz fiel den Unterlagen zufolge mit rund 21,8 Milliarden Euro mehr als zehn Prozent höher aus als im Vorjahresvergleich.

Tarifstreitigkeiten und Flutschäden als weiterer Ballast

Eine Bahn-Sprecherin wollte die Zahlen nicht kommentieren. Die Deutsche Bahn will ihre Halbjahresbilanz am Donnerstag der Öffentlichkeit vorstellen.

Gleichzeitig tobt im Bahn-Konzern ein Machtkampf: Die Gewerkschaft deutscher Lokomotivführer (GDL) will trotz des erneuten Verlustjahres eine Tariferhöhung durchsetzen und droht mit Arbeitskampfmaßnahmen. Zeitgleich kritisiert die GDL die Konkurrenz-Gewerkschaft EVG, da diese sich bereits auf einen Tarif mit der Bahn geeinigt hat, der die Schäden der Corona-Krise berücksichtigt. Mehr zum Bahnkonflikt lesen Sie hier.

Gleichzeitig trafen die Flutschäden der vergangenen Wochen auch die Bahn hart. Insgesamt sieben Strecken muss die Bahn nach ersten Erkenntnissen neu aufbauen. "In dieser Dimension wurde unsere Infrastruktur noch nie auf einen Schlag zerstört", sagte Volker Hentschel, für Anlagen und Instandhaltungsmanagement zuständiger Vorstand bei der Tochter DB Netz AG. Die Wassermassen hätten nach ersten Schätzungen Schäden in Höhe von rund 1,3 Milliarden Euro verursacht.