Lokführer-Streit

Darum stehen bei der Bahn ab Dienstag alle Zeichen auf Streik

Bahnreisende müssen ab kommender Woche mit Zugausfällen rechnen – und das mitten in den Sommerferien. Der Konflikt zwischen Lokführern und Bahn ist speziell, er wird nach eigenen Regeln gespielt. Lässt sich ein Streik noch verhindern?

Schärfer könnte der Ton im Tarifkonflikt kaum sein: "Scheinofferte", "Lügenbaron" oder eine "Attacke auf das ganze Land" – im Zwist zwischen der Deutschen Bahn und der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) greifen beide Parteien zu drastischen Worten.



Gleichzeitig treten die Verhandlungen auf der Stelle und ein Streik ist in den letzten Wochen der Sommerferien kaum noch abzuwenden. t-online erklärt, wie es zu diesem Punkt kam und was Reisende in den kommenden Wochen erwarten müssen.

Ob und wann ein Streik kommt, ist gegenwärtig noch offen. Doch die Deutsche Bahn stellt sich bereits auf streikende Lokführer und Zugausfälle ein. "Mit hoher Wahrscheinlichkeit müssen wir von einer weiteren Eskalation ausgehen", sagte Personalchef Martin Seiler am Freitag in einer Pressekonferenz.

Klarheit wird es voraussichtlich erst am Dienstag geben, dann gibt die Gewerkschaft das Ergebnis ihrer Urabstimmung bekannt. Die Mitglieder der GDL konnten seit Ende Juli sagen, ob sie ihre Arbeit im Konflikt niederlegen wollen. Am Montag, 9. August, endet die Abstimmung.

Und die Mitglieder scheinen auf Streik gepolt zu sein, lässt die GDL durchblicken. "Wir gehen von einer sehr hohen Zustimmung zum Arbeitskampf aus", teilte die Gewerkschaft auf t-online-Anfrage mit. An der Abstimmung hätten sich sehr viele Mitglieder beteiligt.

Für Millionen Reisende in Deutschland sind das schlechte Neuigkeiten, denn: In vielen Bundesländern sind die Sommerferien noch im vollen Gange. Erst Ende August, Anfang September kehren die meisten Kinder in die Schulen zurück. Das bedeutet: Der Streik könnte vor allem Reiserückkehrer hart treffen.

Allzu große Hoffnungen sollten sich Urlauber derweil nicht machen. GDL-Chef Claus Weselsky hatte vor der Urabstimmung bereits deutlich gemacht, dass die Gewerkschaft bei ihren Streiks "keine Rücksicht auf die Sommerferien" nehmen werde.

Vielmehr könnte Deutschland einer der schlimmsten Streiks in der Gewerkschaftsgeschichte bevorstehen. Im t-online-Interview sagte Weselsky: "Die Streiks werden härter und länger als in der Vergangenheit".

Der bislang längste Streik der GDL vor sechs Jahren dauerte insgesamt sechs Tage, es war der achte von damals insgesamt neun Streiks der GDL. Die Streiks trafen Millionen Zugreisende und kosteten die Deutsche Bahn einige Kunden im Güterverkehr.

Bei dem Tarifkonflikt geht es nicht nur um bessere Löhne. Vielmehr ist der Konflikt aus mehreren Gründen entgleist. Das bestätigt auch die Bahn aus ihrer Verhandlungsperspektive. Drei Streitpunkte gibt es, die unterschiedlich stark in der Öffentlichkeit getragen werden:

Die Bedingungen eines neuen Tarifs, unter anderem mit den Streitthemen Gehaltserhöhung, Altersvorsorge und Corona-Bonus,

der Streit um die Anwendung des Tarifeinheitsgesetzes,

der interne Konflikt zwischen der GDL und der EVG.

Der Streit um einen neuen Tarif

Erste Annäherung gab es zwischenzeitlich bei den Tarifforderungen – mittlerweile scheinen hier die Fronten allerdings verhärtet. Ende Mai etwa hatte die GDL ihre Forderungen verringert. Seitdem fordert die Gewerkschaft eine Einkommenserhöhung um 1,4 Prozent in 2021 und 2022 um 1,8 Prozent. Der Tarif solle dabei über 28 Monate laufen und die GDL möchte für jedes Mitglied einen Corona-Bonus von 600 Euro.

Das jüngste Angebot der Bahn sieht eine Lohnsteigerung von 1,5 Prozent zum 1. Januar 2022 vor und 1,7 Prozent zum 1. März 2023 mit einer Laufzeit von 28 Monaten. Die Bahn verweist dabei auf eine vergangene Gehaltserhöhung von über 2 Prozent im Sommer 2020. Einen Corona-Bonus listet die Bahn in ihrem aktuellen Angebot nicht. Weitere Streitpunkte im Tarif sind die Modelle der Altersvorsorge und die Ruhezeiten zwischen den Schichten.



Die GDL lehnte das Angebot der Bahn am 28. Juli scharf ab. Das führte auch zu kühleren Worten der Bahn. "Alles liegt auf dem Tisch. Es fehlt einzig der Verhandlungswille der GDL", sagte Personalvorstand Seiler am Freitag.

Das Tarifeinheitsgesetz: Welche Gewerkschaft hat mehr Macht?

Der größere Konflikt tobt aber hinter den Gehaltsverhandlungen – und zwar beim sogenannten Tarifeinheitsgesetz. Das besagt, dass nur die Tarife der Gewerkschaft mit den meisten Mitgliedern in einen Betrieb zählen. In 71 der knapp 300 Bahnbetriebe sind die zwei Gewerkschaften GDL und EVG vertreten.

Laut der Bahn ist die EVG die deutlich größere Gewerkschaft und stellt in 55 der 71 Bahn-Betriebe die Mehrheit, die GDL dagegen nur in 16. Gegen diese Einschätzung wehrt sich die GDL. Bis Ende 2020 herrschte eine Sonderregelung im Bahn-Konzern, der die Anwendung beider Tarifverträge in diesen Betrieben ermöglichte. Die Mitarbeiter konnten dabei angeben, in welcher Gewerkschaft sie sind, um so von dem einen oder dem anderen Vertrag zu profitieren.

Zum 31. Dezember 2020 jedoch lief die Sonderregelung aus, seitdem konnte sich die Bahn, die GDL und die EVG nicht auf einen neuen Kompromiss zur friedlichen Koexistenz einigen. Die Bahn betonte am Freitag, dass sie für solche Gespräche offen wäre. Aus Insiderkreisen ist bekannt, dass es vielmehr an anderer Stelle hakt. Denn die Gewerkschaften untereinander wollen keinen Schritt aufeinander zugehen.

Der Zwist zwischen den Gewerkschaften

Im Hintergrund des Tarifstreites hat sich auch das Verhältnis der Gewerkschaften radikal verschlechtert. Die EVG hat bereits im September 2020 einen Tarifvertrag mit der Bahn geschlossen, dafür greift die GDL die Konkurrenz nun scharf an. Sie versucht mit provokanten und teils beleidigenden Plakaten, die t-online vorliegen, Mitglieder von der EVG zur GDL abzuwerben. Bereits 2015 war es der Gewerkschaft ein Anliegen, weitere Gruppen der Belegschaft zu vertreten. Aktuell organisiert die GDL in erster Linie die Lokführer.

Mitte Juli versuchte die Bahn nach eigenen Angaben, erneut eine Lösung zur Koexistenz der beiden Gewerkschaften zu vermitteln. Die GDL lehnte dies Ende Juli ab. "Von seinem Ziel, die GDL zu eliminieren, ist der Arbeitgeber in Wahrheit keinen Millimeter abgerückt", kritisierte die GDL in einer Pressemitteilung zu dem Angebot. Über eine Einigung könnte demnach erst nach dem Tarifstreit gesprochen worden.

Es ist höchst unwahrscheinlich, dass die Bahn einen Streik auf den letzten Metern noch abwenden kann. Die Kampagnen der GDL, die EVG-Mitglieder zum Überlaufen motivieren sollen, sind laut der EVG nicht erfolgreich. Insider vermuten nun, dass die GDL mit einem Erfolg im Tarifstreit mehr Mitglieder zu sich ziehen möchte.

Wenn die GDL-Mitglieder für einen Streik stimmen, muss die Gewerkschaftsspitze diese auch umsetzen – allein um ihre Glaubwürdigkeit zu halten. Die Bahn hat ihr Angebot bereits angepasst und hat leidet nach eigenen Angaben stark unter den Corona- und Flutschäden. Der Spielraum des Konzerns dürfte daher sehr eingeschränkt sein.

Die GDL hat sich in den vergangenen Monaten gegenüber ihren Mitgliedern und auch Mitgliedern der EVG als die stärkere Gewerkschaft dargestellt, die sich dem Management entgegenstellt – genau das kostet die GDL aber auch Verhandlungsspielraum und ebnet den Weg zu mehr Konfrontation.

Auch wenn die GDL nach öffentlichen Schätzungen die kleinere Gewerkschaft ist, dürfte sie erfahrungsgemäß eine große Durchschlagskraft bei einem Streik haben. Denn die GDL vertritt vor allem die Lokführer – ohne die ein Zug nicht fährt, auch wenn der Rest der Belegschaft nicht streiken sollte.