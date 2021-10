Uneinigkeiten mit Gasprom

Republik Moldau will als erstes Land Gasnotstand ausrufen

22.10.2021, 13:59 Uhr | neb, rtr

Die Energiepreise steigen weltweit: Im ersten Land kam es nun zu Uneinigkeiten zwischen der Regierung und dem Lieferanten Gazprom. Die Republik Moldau will noch am Freitag den Notstand ausrufen.

Zu Beginn der kalten Jahreszeit will die Republik Moldau wegen Gasmangels den Notstand ausrufen. "Wir befinden uns in einer kritischen Situation", sagte Ministerpräsidentin Natalia Gavrilita. Der Druck auf das Gasversorgungssystem sei hoch. Das Parlament sollte den Notstand noch am Freitag beschließen, der bis zum 20. November dauern könnte.



Der Schritt soll es der ehemaligen Sowjetrepublik ermöglichen, Gas angesichts der weltweit massiv gestiegenen Preise im Rahmen eines vereinfachten Systems mit zusätzlichen Mitteln zu kaufen. Hintergrund ist, dass es der Regierung des kleinen osteuropäischen Landes nicht gelang, sich mit dem russischen Staatskonzern Gazprom auf einen neuen Liefervertrag zu einigen.

Regierung lehnte neuen Gaspreis ab

Der bisherige Vertrag mit Gazprom lief Ende September aus. Die Regierung habe um eine Verlängerung gebeten, den geforderten Preis aber abgelehnt, erläuterte Gavrilita. Gazprom habe zuletzt nicht die benötigte Menge geliefert.



Aktuell steigen weltweit die Kosten für Erdgas drastisch an. Auch in Deutschland warnte Verivox vor Kurzem, dass die Gaspreise für Verbraucher ab 2022 auf ein bisher unbekanntes Niveau steigen würden (mehr dazu lesen Sie hier). In Großbritannien befürchten einige Betreiber bereits eine Pleitewelle bei den Versorgern.



Die Republik Moldau wolle nun mit den Nachbarländern Rumänien und Ukraine über Gaslieferungen verhandeln und hoffe, bis Ende des Monats einen neuen Vertrag mit Gazprom unterzeichnen zu können. Gazprom war zuletzt auch in Deutschland in die Kritik geraten, die Menge an geliefertem Gas bewusst zu reduzieren, damit Deutschland die Pipeline Nordstream 2 schneller in Betrieb nimmt. Das Unternehmen hat diese Vorwürfe zurückgewiesen.