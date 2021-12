Nach Twitter-Abstimmung

Tesla-Chef Musk "fast fertig" mit Aktienverkäufen

23.12.2021, 12:25 Uhr | fls, t-online

Elon Musk verkauft gerade im großen Stil Aktien seines eigenen Unternehmens. Jetzt deutet der Tesla-Chef an, dass er allmählich genug Geld beisammen hat für die größere Steuernachzahlung.

Elon Musk scheint sein Ziel, zehn Prozent seiner Tesla-Aktien abzustoßen, erreicht zu haben. "Ich habe genug Aktien verkauft, um auf etwa zehn Prozent zu kommen, plus die Optionen, die ich ausgeübt habe", sagte der Tesla-Chef in einem Interview mit der Satire-Website "Babylon Bee".

Am Mittwoch deutete er jedoch an, dass er möglicherweise doch noch nicht ganz durch ist. "Es sind noch ein paar Tranchen übrig, aber fast fertig", twitterte er.

Musk, der zu den reichsten Menschen der Welt zählt und Teslas größter Aktionär ist, sorgte im ablaufenden Jahr immer wieder für Aufsehen, weil er mit seinen Tweets die Finanzmärkte beeinflusste. Größtenteils ging es dabei um Kryptowährungen wie Dodgecoin, die Musk seinen Fans und Followern auf Twitter ans Herz legte.

Anfang November hatte er auf dem Kurznachrichtendienst abstimmen lassen, ob er zehn Prozent seiner Aktien verkaufen solle. Vor dem Verkauf hielt Musk etwa 23 Prozent an Tesla, einschließlich Aktienoptionen.

Musk hatte zuvor erklärt, dass er in den nächsten drei Monaten eine große Anzahl von Aktienoptionen ausüben müsse, womit hohe Steuerzahlungen verbunden seien. Seit November hat Musk Aktien im Wert von über 14 Milliarden Dollar verkauft. Die Titel des US-Elektroautobauers schossen am Mittwoch 7,5 Prozent in die Höhe und bewerteten das Unternehmen mit knapp über eine Billion Dollar.