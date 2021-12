Piloten und Flugbegleiter krank

Schon mehr als 5.600 Flugausfälle an Weihnachten

25.12.2021, 15:27 Uhr | AFP

Weihnachtsreisende am Flughafen in Denver: Vor allem in den USA fallen über die Feiertage viele Flüge aus. (Quelle: David Zalubowski/AP/dpa)