Nach Insolvenz der Tochterfirma

Eigentümer der MV Werften stellt Antrag auf Abwicklung

19.01.2022, 11:53 Uhr | mak, AFP, dpa

Anderthalb Wochen nach der Insolvenz der MV Werften stellt nun auch der Eigentümer Genting einen entsprechenden Antrag. Unklar ist, was mit einem Mega-Kreuzfahrtschiff passiert, das die Werften für Genting bauen.

Der Kreuzfahrtbetreiber und Eigentümer der insolventen MV Werften, Genting Hongkong, hat einen Antrag auf Abwicklung gestellt. Der Konzern habe "alle denkbaren Maßnahmen ergriffen", um mit den Schuldnern und Anteilseignern zu verhandeln, erklärte das Unternehmen am Mittwoch. Der Antrag kommt rund eine Woche nachdem der Schiffsbauer MV Werften Insolvenz anmelden musste. Das Coronavirus hat die Kreuzfahrtindustrie hart getroffen.

Genting Hongkong ist ein Tochterunternehmen der Genting Group, die in Malaysia gegründet wurde und Geschäftsinteressen in verschiedensten Bereichen von Casinos bis hin zu Immobilien verfolgt. In einer Mitteilung an die Börse in Hong Kong erklärte das Unternehmen, es habe eine Gerichtserklärung abgegeben, um vorläufige Insolvenzverwalter ernennen zu lassen.

Aktienhandel bereits ausgesetzt

Ein Großteil der Geschäftstätigkeiten von Genting Hongkong werde demnach voraussichtlich eingestellt. Lediglich solche Tätigkeiten, die dem Schutz des Kernvermögens des Konzerns dienen, sollen fortgesetzt werden. Zuvor war bereits der Handel mit den Aktien von Genting an der Hongkonger Börse ausgesetzt worden.

Die MV Werften hatten am 10. Januar Insolvenz angemeldet, nachdem es nicht gelungen war, die Finanzierung für die Fertigstellung des Kreuzfahrtschiffs "Global One" sicherzustellen. Aktuell ist es etwa zu 80 Prozent fertiggebaut.



Genting Hongkong erhob daraufhin Vorwürfe gegen das Bundesland Mecklenburg-Vorpommern: Das Land habe bereits zugesagte Gelder zur Rettung der MV Werften nicht ausgezahlt.

"Global One" größtes Kreuzfahrtschiff der Welt

Die "Global One", auch "Global Dream" genannt, gilt mit einer Länge von 342 Metern, einer Höhe von 57 Metern und Platz für fast 10.000 Passagiere als das weltweit größte Kreuzfahrtschiff. Zudem bietet es Platz für rund 2.500 Crew-Mitarbeiter. Auf 20 Decks sollte neben einem Vergnügungspark, einer Wasserrutsche und einer Achterbahn auch ein Casino Platz finden.



Kunde ist das zu Genting gehörende Kreuzfahrtunternehmen Dream Cruises. Das Schiff wurde speziell für die Bedürfnisse von Genting Hongkong und dessen asiatischen Markt konzipiert. Denn auf dem chinesischen Festland darf kein Glücksspiel betrieben werden – auf See allerdings schon.

Rückschlag für MV Werften

Der Gang von Genting Hongkong ins Gläubigerschutzverfahren ist daher für den vorläufigen Insolvenzverwalter der MV Werften, Christoph Morgen, ein Rückschlag. "Es ist jedoch nicht ausgeschlossen, dass das Sanierungsverfahren Erfolg hat und Dream Cruises als Kunde erhalten bleibt", sagte er am Mittwoch.



Morgen betonte: "Wir werden mit Dream Cruises als unserem Kunden weiterhin intensiv sprechen." Aber aufgrund der jetzt eingetretenen Situation würden auch mit neuen Interessenten Gespräche über einen Fertigbau geführt.