Premiere in Gr├╝nheide: Ab dem 22. M├Ąrz sollen die ersten Tesla aus dem brandenburgischen Gr├╝nheide an die Kunden ├╝bergeben werden. Zu diesem Anlass wird hoher Besuch erwartet.

Der US-Elektroautobauer Tesla will rund zwei Wochen nach der Genehmigung seines neuen Werkes in Gr├╝nheide bei Berlin die ersten Autos ausliefern. Dies ist nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur vom Montag f├╝r den 22. M├Ąrz vorgesehen.

Bei einer Veranstaltung in Gr├╝nheide sollen demnach die ersten Kunden ihre Tesla-Autos erhalten. Dazu wird voraussichtlich auch Konzernchef Elon Musk erwartet. Eine Er├Âffnungsfeier soll f├╝r Mitarbeiter vorgesehen sein. Die Informationsplattform "Teslarati" berichtete am Sonntag ├╝ber die Lieferpl├Ąne. Der "Tagesspiegel" hatte Anfang M├Ąrz berichtet, dass f├╝r den 22. M├Ąrz eine Er├Âffnungsfeier geplant ist.

Tesla muss mehr als 400 Auflagen erf├╝llen

Das Land Brandenburg genehmigte den Bau der ersten Elektroautofabrik von Tesla in Europa am 4. M├Ąrz. Das Autowerk steht schon. Gebaut wurde es von Tesla ├╝ber rund 20 vorzeitige Zulassungen auf eigenes Risiko. Musk wollte urspr├╝nglich am 1. Juli 2021 in Gr├╝nheide mit der Produktion beginnen.