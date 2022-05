Aktualisiert am 06.05.2022 - 11:44 Uhr

Die Produktion in der deutschen Industrie ist infolge des Ukraine-Krieges im MĂ€rz deutlich eingeknickt. Nach vorlĂ€ufigen Angaben des Statistischen Bundesamtes verringerte sich die Gesamtproduktion gegenĂŒber dem Vormonat um 3,9 Prozent. Einen stĂ€rkeren RĂŒckgang habe es zuletzt zu Beginn der Corona-Krise im April 2020 mit damals 18,1 Prozent gegeben, erlĂ€uterte die Wiesbadener Behörde am Freitag.

LieferengpĂ€sse und Materialmangel verschĂ€rften sich infolge des Krieges. So machten etwa fehlende KabelbĂ€ume aus der Ukraine der Autoindustrie im MĂ€rz massiv zu schaffen. Nach zuletzt fĂŒnf Anstiegen in Folge habe die Industrieproduktion einen herben DĂ€mpfer erfahren, vor allem bedingt durch den russischen Krieg in der Ukraine, teilte das Bundeswirtschaftsministerium mit.