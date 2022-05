In China, dem gr├Â├čten Markt der Wolfsburger, fielen die Auslieferungen wegen der Produktionseinschr├Ąnkungen bei der Pandemie-Bek├Ąmpfung um die H├Ąlfte, wie Volkswagen am Freitag mitteilte.

Aber auch in anderen Regionen verkaufte der Autobauer deutlich weniger als im Vorjahresquartal. Am st├Ąrksten sank der Absatz in Zentral- und Osteuropa (minus 55,5 Prozent), um ein Viertel fiel er in Nordamerika und um rund 30 Prozent auf dem Heimatmarkt in Westeuropa.