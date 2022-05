Rheinmetall ist einer der wichtigsten deutschen R├╝stungskonzerne, bereitet aktuell Panzerlieferungen an die Ukraine vor. Der Chef der Panzer-Sparte war aber laut einem Bericht vier Tage lang vermisst. Wo war er?

Kutz ist seit Anfang des Jahres CEO der Rheinmetall Landsysteme GmbH, also der Firma, die f├╝r die Panzerproduktion innerhalb des R├╝stungskonzerns zust├Ąndig ist. Daher ist der Fall auch brisant; laut "Bild" stuft der Verfassungsschutz Kutz als Geheimnistr├Ąger ein.

Rheinmetall hatte der Bundesregierung angeboten, 88 gebrauchte, aber general├╝berholte Kampfpanzer vom Typ Leopard 1 und 100 Marder-Sch├╝tzenpanzer zu liefern. Am Mittwoch hat Berlin indes angek├╝ndigt, Tschechien in einem sogenannten Ringtausch 15 Leopard-2-Panzer zur Verf├╝gung zu stellen, um damit Lieferungen schwerer Waffen des Nato-Partners an die Ukraine auszugleichen.