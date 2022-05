9-Euro-Ticket im Vorverkauf sehr beliebt

Mit dem 9-Euro-Ticket sind pro Kalendermonat beliebig viele Fahrten in Bussen, Stra├čenbahnen, U-Bahnen, S-Bahnen und Z├╝gen des Nah- und Regionalverkehrs m├Âglich ÔÇô ├╝berall in Deutschland. Nicht genutzt werden k├Ânnen Fernz├╝ge und Fernbusse. Allein in den ersten Verkaufsstunden am Montag z├Ąhlte die Bahn mehr als 200.000 Bestellungen, die Webseite bahn.de war zeitweise ├╝berlastet.