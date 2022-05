Im Klartext: Wo die Preise zu Beginn der kommenden Woche noch oben sind, ist womöglich etwas faul. Denn spÀtestens dann sollte jede Tankstelle eine neue Lieferung Sprit bekommen haben.

Tankstellenbetreiber bestimmen den Preis

Der Plan der Bundesregierung sieht vor, dass im Juni, Juli und August die Steuer auf Kraftstoffe auf das europarechtlich mögliche Mindestmaß gesenkt wird. Bei Benzin sinken die SteuersĂ€tze so nach Regierungsangaben um 35,2 Cent pro Liter und um 16,7 Cent pro Liter bei Diesel.

Super E10 kostete im bundesweiten Tagesdurchschnitt des Montags 2,133 Euro pro Liter. Diesel schlug mit 2,029 Euro zu Buche. Bei einer vollstĂ€ndigen Weitergabe der Steuersenkung – und ohne weitere Preisschwankungen – ergĂ€be sich also ein Spritpreis von rund 1,86 Euro fĂŒr Diesel und von rund 1,78 bei E10.

Dass diese Preise aber auch wirklich bei den Autofahrern ankommen werden, ist nicht ausgemacht. Denn: Tankstellenbetreiber und Mineralölkonzerne bestimmen den Preis selbst. Zur Weitergabe der Steuersenkung verpflichtet.

ADAC appelliert an Mineralölkonzerne

"Wir appellieren an die Mineralölkonzerne, die Steuersenkungen an die Verbraucher weiterzugeben", sagt ADAC-Sprecher Schnaars. Dies sei dringen notwendig. "Fakt ist: Aktuell sind die Spritpreise zu hoch", so der Sprecher weiter.

Der Tankrabatt ist, seitdem ihn Finanzminister Christian Lindner (FDP) ins Spiel gebracht hat, stark umstritten. Ökonomen aus allen politischen Lagern kritisieren das Instrument als wenig zielgerichtet, weil es nicht nur Ă€rmere Autofahrer entlaste, sondern auch jene, die sich die höheren Preise durchaus noch leisten können.

Hinzu kommt, so die Volkswirte: Durch die Steuersubvention greift der Staat stark in den freien Markt ein und hebelt die Signalwirkung von Preisen aus. Statt angesichts der höheren Kosten weniger Auto zu fahren und Sprit zu sparen, fahre manch einer wegen des Tankrabatts womöglich sogar noch mehr – und sorge so fĂŒr eine noch grĂ¶ĂŸere Benzin-Nachfrage und abermaligen Preisanstiegen.

Lindner hÀlt trotz Kritik an Tankrabatt fest

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hÀlt dennoch weiter an der Idee fest. Am Montag schrieb er dazu auf Twitter: "Wir lassen die Menschen nicht allein, die auf das Auto angewiesen sind. Vom hohen Spritpreis sollte der Staat nicht noch profitieren." Dass der "Tankrabatt" bei den Menschen ankomme, das sei nun "Aufgabe von Kartellamt und Co.".

