Aktualisiert am 31.05.2022 - 12:38 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Die Fondstochter der Deutschen Bank, DWS, soll bei ihren Nachhaltigkeitskriterien geschummelt haben. Die Staatsanwaltschaft und die Finanzaufsicht haben nun die R├Ąumlichkeiten in Frankfurt durchsucht.

Durchsuchungen bei der Deutschen Bank und ihrer Fondstochter DWS: Etwa 50 Einsatzkr├Ąfte von Staatsanwaltschaft, Finanzaufsicht Bafin und Bundeskriminalamt (BKA) haben am Dienstag in Frankfurt den beiden Zentralen einen Besuch abgestattet. Nach Angaben der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt geht es um den Vorwurf des Kapitalanlagebetrugs, konkrete Beschuldigte gebe es bislang nicht. Die Ermittler nahmen demnach sowohl R├Ąumlichkeiten der DWS als auch der Deutschen Bank in Augenschein.