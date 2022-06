Nach Ankündigung von Stellenstreichungen Elon Musk: Gesamtzahl der Tesla-Mitarbeiter soll steigen Von rtr 05.06.2022 - 09:30 Uhr Lesedauer: 1 Min. Tesla (Symbolbild): Weltweit gibt es mehr als 5.000 offene Stelle bei dem Autohersteller. (Quelle: Christian Thiel/imago-images-bilder)

Gerade erst hatte Elon Musk angekündigt, wohl Stellen streichen zu müssen – jetzt kündigt der Tesla-Chef an, dass es mehr Mitarbeiter geben soll.

Die Gesamtzahl der Mitarbeiter des E-Auto-Herstellers Tesla soll in den nächsten zwölf Monaten steigen. Dies teilte Tesla-Chef Elon Musk am Samstag (Ortszeit) auf Twitter mit. "Die Gesamtzahl der Mitarbeiter wird steigen, aber die Zahl der Angestellten sollte ziemlich gleich bleiben", schrieb Musk in einer Antwort auf eine nicht verifizierte Twitter-Nachricht, die einen Anstieg der Mitarbeiterzahl des Konzerns "vorausgesagt" hatte.

Donnerstag: "Tesla muss Belegschaft um rund zehn Prozent reduzieren"

In einer internen Mail an Führungskräfte hatte Musk noch am Donnerstag geschrieben, er habe ein "super schlechtes Gefühl" bezüglich der Wirtschaftsentwicklung und Tesla müsse deswegen seine Belegschaft um rund zehn Prozent reduzieren.

In einer weiteren E-Mail an die Mitarbeiter am Freitag hatte Musk dann erklärt, Tesla werde die Zahl der Angestellten um 10 Prozent reduzieren, da das Unternehmen "in vielen Bereichen überbesetzt" sei. Die Zahl der "Mitarbeiter auf Stundenbasis" werde jedoch steigen. An der Wall Street verlor Tesla im Verlauf des Freitags bis zu 9,2 Prozent.

Hunderte Tesla-Stellen in Deutschland ausgeschrieben

Ende 2021 beschäftigte das Unternehmen weltweit rund 100.000 Menschen. Der Autobauer fährt derzeit die Produktion in seinem neuen Werk in Grünheide in Deutschland hoch und hat dazu Hunderte Stellen ausgeschrieben.