Heiko F. seufzt in den Telefonh├Ârer. Der 57-j├Ąhrige Fr├╝hrentner lebt seit 2015 in Twer, etwa zwei Autostunden nordwestlich von Moskau . Bis zum russischen Angriff auf die Ukraine hatte er keine Probleme. Doch jetzt ist er verzweifelt.

Denn die Sanktionen gegen den Kreml treffen auch ihn. "Ich wei├č nicht, was ich tun soll, wenn nicht bald meine Rente kommt", sagt er. Seinen vollen Namen m├Âchte er nicht ver├Âffentlicht sehen. F. bezieht eine Erwerbsunf├Ąhigkeitsrente, kurz EU-Rente, da er an der Lungenkrankheit COPD leidet.

Fast alle Renten nach Russland kommen wieder zur├╝ck

F. ist nicht der einzige deutsche Rentner, der in Russland sitzt und kein Geld bekommt. Laut der Deutschen Rentenversicherung (DRV) gehen derzeit rund 1.000 Renten an Banken in Russland, 260 Renten in die Ukraine und 65 Renten nach Wei├črussland.