Mit gro├čen Erwartungen ging der russische Discounter Mere vor drei Jahren in Deutschland an den Start. Nun steht die als "Russen-Aldi" bekannte Handelskette hierzulande vor dem Aus.

Die russische Discounterkette Mere zieht sich offenbar aus Deutschland zur├╝ck. Das berichtet die "Lebensmittel Zeitung". Demnach habe das Unternehmen TS-Markt, das die Gesch├Ąfte in Deutschland betreibt, f├╝nf von neun Filialen geschlossen ÔÇô zuletzt in Sachsen-Anhalt.

Kundin: Mere ist zu "Ramschladen" geworden

Auch auf Google Maps berichten einige Nutzer von einem eingeschr├Ąnkten Sortiment in den vergangenen Wochen. So schreibt eine Nutzerin, der Mere-Discounter in Leipzig sei zu einem "Ramschladen" geworden ÔÇô "Lebensmittelladen kann man eigentlich nicht mehr sagen". Ein anderer Nutzer schreibt ├╝ber den Markt in Zwickau, das Angebot habe sich verschlechtert.