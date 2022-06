"Ich erwarte eine Garantie der Bundesregierung, dass es keine Versorgungsengp├Ąsse, keine Versorgungsunsicherheiten f├╝r unsere Region, f├╝r Brandenburg, aber auch f├╝r die anderen L├Ąnder in Deutschland gibt", sagte Ministerpr├Ąsident Dietmar Woidke (SPD) am Donnerstag bei einem Besuch in Schwedt an der Oder. Au├čerdem m├╝ssten steigende Preise als Folge des Embargos von der Bundesregierung abgefedert werden. F├╝r die 1200 Besch├Ąftigten im PCK m├╝sse es eine Garantie geben.