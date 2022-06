US-Inflation steigt weiter unerwartet stark

Kerninflation schwächt sich etwas ab

Der US-Dollar und die Kapitalmarktzinsen in den USA stiegen in einer ersten Reaktion an. So gab der Euro deutlich nach und fiel auf ein Tagestief von 1,0521 Dollar. Die US-W√§hrung legte auch gegen√ľber anderen Devisen zu. Das spricht daf√ľr, dass die Finanzm√§rkte mit weiteren und deutlichen Zinsanhebungen durch die US-Notenbank Fed rechnen. Die Aktienm√§rkte gerieten daher unter Druck.