Zoll-Einigung: Dax startet mit Plus

Dax-Kurve im Händlersaal der Börse in Frankfurt am Main (Archivbild): Seit Jahresbeginn ist der deutsche Aktienindex um 20 Prozent gestiegen. (Quelle: imago stock&people/imago-images-bilder)

Zollsenkungen zwischen den USA und China in ihrem seit April eskalierten Streit haben den Dax zum Wochenbeginn auf neue Rekordhöhen geschickt. Kurz nach dem Börsenstart sprang der deutsche Leitindex um 1,54 Prozent auf 23.861,01 Zähler hoch, nachdem er am Freitag erstmals die Marke von 23.500 Punkten übersprungen hatte.

20 Prozent im Plus seit Jahresbeginn

Dass die beiden weltgrößten Volkswirtschaften aufeinander zugegangen seien und ihre Zölle wieder senken wollen, wurde am Markt mit Erleichterung aufgenommen. Zudem würden auch auf die anstehenden Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine über einen möglicherweise dauerhaften Frieden positiv gesehen sowie an den asiatischen Börsen die Waffenruhe zwischen Indien und Pakistan, sagte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners in Frankfurt.