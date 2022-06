Die Krombacher-Brauerei will deutlich wachsen und zum August das GetrĂ€nkeunternehmen Heil- und Mineralquellen Germete ĂŒbernehmen. Das bestĂ€tigte ein Krombacher-Sprecher t-online . Demnach werden die 130 Germete-Mitarbeiter am Dienstagmittag in einer Betriebsversammlung ĂŒber den kĂŒnftigen Arbeitgeber informiert.

Mit der Übernahme wolle Krombacher seine AbfĂŒllkapazitĂ€ten "deutlich erhöhen", sagte der Sprecher. Bislang produziert die Germete die Ă€hnlich klingende Wassermarke "Germeta". Zudem fĂŒllt Germete die Wassermarken "Warburger Waldquell" sowie "Antonius Quelle" ab – Produkte, die bei Edeka angeboten werden. Daneben stellt Germete auch Limonaden her. Die VertrĂ€ge zur AbfĂŒllung sollen vorerst weiterlaufen, so der Sprecher.

Daneben verspricht sich Krombacher aber vor allem, dass an dem neuen Standort in Warburg, Nordrhein-Westfalen, Schweppes-Produkte abgefĂŒllt werden. Dazu muss man wissen, dass Krombacher seit 2006 die Rechte hĂ€lt, Schweppes sowie Orangina am deutschen Markt zu vertreiben. Die alkoholfreien Produkte machten mittlerweile fast 40 Prozent am Absatz von Krombacher aus, sagte der Sprecher – "und sie wachsen jedes Jahr weiter".