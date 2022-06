Im Mai sprang die jährliche Inflationsrate in Deutschland mit 7,9 Prozent auf den höchsten Stand seit fast 50 Jahren. Auch die Europäische Zentralbank (EZB) rechnet mit weiter steigenden Preisen.

Laut neuen EZB-Prognosen steigt die Inflationsrate im Jahr 2022 auf durchschnittlich 6,8 Prozent in der Eurozone und liegt damit deutlich ĂĽber dem EZB-Ziel von zwei Prozent. Preistreibend wirkten sich demnach insbesondere Energie- und Lebensmittelpreise aus. Zuletzt kĂĽndigte die Notenbank daher an, den Leitzins im Juli anzuheben. Mehr dazu lesen Sie hier.

Steigende Preise dämpfen Konsum

Wollmershäuser sagt nun, der mit den hohen Preisen verbundene Kaufkraftverlust habe sich gerade zu Jahresbeginn "in einem rückläufigen Warenkonsum niedergeschlagen". Das heißt: Die Deutschen haben weniger gekauft und dafür mehr gespart.

Dank eines spürbaren Anstiegs der Ausgaben für Dienstleistungen wie etwa Reisen sei allerdings der private Konsum insgesamt im ersten Vierteljahr nicht gesunken, sondern stabil geblieben, so Wollmershäuser weiter. Das habe vor allem am Abflauen der Corona-Welle gelegen. Im weiteren Verlauf des Jahres dürfte sich diese Normalisierung fortsetzen und so zum Wachstum der deutschen Wirtschaft beitragen, erwarten die Wirtschaftsforscher.