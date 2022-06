FĂŒr Juli hatte Easyjet bereits FlĂŒge gestrichen. Doch nun gab die Airline bekannt, in der gesamten zweiten JahreshĂ€lfte weniger KapazitĂ€ten anzubieten. Grund dafĂŒr ist fehlendes Personal an den FlughĂ€fen.

Wegen des Personalmangels an den FlughĂ€fen kappt die Billigfluglinie Easyjet ihre KapazitĂ€t fĂŒr das zweite GeschĂ€ftshalbjahr. Dies werde zu einer Kostenbelastung fĂŒhren und es wĂŒrden mehr Kosten anfallen, als in der Prognose zuvor veranschlagt, hieß es am Montag vom Unternehmen im britischen Luton, ohne dass konkrete Zahlen genannt wurden.