Bundesbank will Renteneintritt an Lebenserwartung koppeln

Eine Koppelung des Rentenalters an die Lebenserwartung könnte nach EinschĂ€tzung der Bundesbank das System der gesetzlichen Rente langfristig stabilisieren. In vielen LĂ€ndern der EuropĂ€ischen Union steige inzwischen das Eintrittsalter in die Rente mit der Lebenserwartung, fĂŒhrt die Bundesbank in ihrem Monatsbericht Juni aus, der am Montag veröffentlicht wurde.