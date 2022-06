GrĂ¶ĂŸere FlexibilitĂ€t Kelloggs-Konzern spaltet sich in drei Unternehmen Von t-online , jpd 22.06.2022 - 14:05 Uhr Lesedauer: 1 Min. Cornflakes-Packung von Kellogg's (Symbolbild): Bis Ende 2023 soll das Unternehmen in drei geteilt werden. (Quelle: Jakub Porzycki/imago-images-bilder)

FrĂŒhstĂŒcksflocken und Chips gehen getrennte Wege: Der US-Nahrungsmittelriese Kellogg Co. plant sein GeschĂ€ft in drei Unternehmen aufzuteilen.

Kellogg's, der US-Lebensmittelhersteller, der hinter Rice Krispies, Cornflakes und Pringles steckt, will sich in drei börsennotierte Unternehmen aufteilen, um sein Wachstum anzukurbeln. In US-amerikanischen Medienberichten heißt es, dass Kellogg mit diesem Schritt Snacks wie Pringles, Cheez-Its und Pop-Tarts von Getreideprodukten wie Frosted Flakes und Froot Loops trennen will.

Damit will das Unternehmen agiler und fokussierter handeln und wendet sich von der jahrzehntelangen Strategie der Lebensmittelindustrie ab, GrĂ¶ĂŸe aufzubauen. Der Konzern plant, sein GetreidegeschĂ€ft in Nordamerika ("North America Cereal Co.") mit einem geschĂ€tzten Umsatz von 2,4 Mrd. und ein GeschĂ€ft mit pflanzlichen Lebensmitteln ("Plant Co.") mit Erlösen von rund 340 Mio. US-Dollarn bis Ende 2023 in zwei separate Unternehmen auszugliedern.

Kernunternehmen "Global Snacking Co."

Laut eines Berichts der "Lebensmittel Zeitung" kommt das Kernunternehmen ("Global Snacking Co.") auf einen provisorischen Umsatz von 11,4 Mrd. US-Dollar (rund 10,8 Mrd. Euro) im Jahr 2021. Kellogg-Investoren sollen Anteile an den abgespaltenen Unternehmen erhalten, die proportional zu ihren Anteilen am derzeitigen Unternehmen sind.