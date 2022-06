Der Aufsichtsratschef bei der Deutschen Bahn, Michael Odenwald , hört zum 22. Juli auf. "Nach zehnjähriger Arbeit im Aufsichtsrat ist es Zeit für einen Wechsel", teilte Odenwald am Donnerstagabend mit. Zuvor hatte er das Kontrollgremium auf der Sitzung am Donnerstag informiert.

Der ehemalige Staatssekretär ist seit 2018 Chefkontrolleur beim Bahnkonzern. Der Jurist war seit 1992 im Verkehrsministerium tätig - von 1998 an als Referatsleiter, ab 2010 als Leiter der Zentralabteilung, seit 2012 dann als beamteter Staatssekretär. In dieser Funktion rückte er 2012 in den Bahn-Aufsichtsrat.

Streit mit Volker Wissing?

Wissing will die Sanierung des maroden Schienennetzes der Bahn vorantreiben. "So wie es ist, kann es nicht bleiben", sagte Wissing am Mittwoch in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Bahnchef Richard Lutz. "Ich will die Probleme angehen und lösen, indem ich sie zur Chefsache mache."