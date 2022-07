Umfrage: Die Deutschen fürchten Gaskrise – und wollen neue Entlastungen

Wenn man im eigenen Haus wohnt oder eine Etagenheizung nutzt, schlagen die Gaspreise direkt durch. Energieexpertin Claudia Kemfert bef├╝rchtet Preissteigerungen beim Gas um "bis zu 400 Prozent", wie sie am Freitag im ZDF-Morgenmagazin sagte.

Gaskrise ist m├Âglich

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Gr├╝ne) hatte zuletzt die Bef├╝rchtung ge├Ąu├čert, dass die russischen Gaslieferungen g├Ąnzlich eingestellt werden k├Ânnten. Ab dem 11. Juli stehen Wartungsarbeiten an der Ostseepipeline Nord Stream 1 an, wof├╝r die Versorgung f├╝r einige Tage planm├Ą├čig unterbrochen wird. Wie es danach weitergeht, ist offen, schon jetzt ist die Gaszufuhr aus Russland aber deutlich reduziert. Eine schwere Gaskrise gilt zumindest nicht als ausgeschlossen.

Um Belastungen f├╝r Gaskunden in einer solchen Situation gerechter aufteilen zu k├Ânnen, arbeitet die Bundesregierung an einem neuen Mechanismus. Ein Entwurf f├╝r eine ├änderung des Energiesicherungsgesetzes sieht einen finanziellen Ausgleich f├╝r Preisspr├╝nge vor, der ├╝ber eine Umlage finanziert werden k├Ânnte. Damit k├Ânne die Belastung "gleichm├Ą├čiger" auf die Gesamtheit der Verbraucherinnen und Verbraucher verteilt werden, hie├č es in dem Entwurf.