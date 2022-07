Schiffstaus in der Nordsee: "Stau konzentriert sich auf die deutsche Bucht"

Vincent Stamer: Er ist Handelsexperte am IfW in Kiel. (Quelle: IfW Kiel)

Problem sei vor allem, dass das Weihnachtsgeschäft schon bald ansteht. Am Ende des Sommers werden die Geschenke aus Asien im Regelfall verschickt. "Möglich, dass die Menschen auf bestimmte Güter länger warten, wie das im vergangenen Jahr bereits der Fall war."

Er meint vor allem Möbel, Haushaltsgeräte wie Waschmaschinen oder Unterhaltselektronik, also etwa Smartphones. "Die Erholung lässt auf sich sich warten." Wann sich die Lage entspannt, ist indes nicht abzusehen. "Ein Ende der Staus in der Containerschifffahrt ist derzeit nicht in Sicht", sagte Stamer.

Welthandel zieht an

Auf dem Roten Meer – der wichtigsten Handelsroute zwischen Europa und Asien – sind dem IfW zufolge derzeit gut 20 Prozent weniger Containerschiffe unterwegs als unter normalen Umständen zu erwarten wären. So groß sei die Lücke zuletzt nach Ausbruch der Corona-Pandemie vor zwei Jahren gewesen.

Trotz dieser Probleme zog der Welthandel im Juni im Vergleich zum Vormonat leicht an, wie aus dem Index "Kiel Trade Indicator" hervorgeht. Dieser erfasst die weltweiten Handelsströme in der Schiffahrt. "Aber massive Schiffsstaus, hohe Transportkosten und daraus resultierende Lieferengpässe hemmen den Warenaustausch, insbesondere mit Blick auf Europa", sagte Stamer laut Mitteilung. Für Deutschland zeigen die Werte einen Zuwachs bei den Importen an (+2,5 Prozent) und eine rote Null bei den Exporten (-0,1 Prozent).

Lage in Nordamerika entspannter

Dagegen entspannt sich die Lage in Nordamerika. Die pandemiebedingt hohe Nachfrage nach Konsumgütern in den USA hat laut der Untersuchung nachgelassen, der Stau vor dem Hafen von Los Angeles hat sich aufgelöst.

"Das entlastet die Transportwege, und so sind die Frachtkosten von Asien an die Westküste Nordamerikas seit Beginn dieses Jahres um knapp die Hälfte gefallen", sagte Stamer. "Frachtraten auf dem Weg von Asien nach Nordeuropa sind dagegen noch immer sechs Mal so hoch wie vor zwei Jahren." Das Frachtaufkommen in russischen Häfen lässt dem IfW zufolge eindeutig auf den Versuch schließen, den wegen der kriegsbedingten Sanktionen verlorenen Handel mit Europa durch Asien zu substituieren.