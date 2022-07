Diese Technik könnte künftige Lieferkrisen verhindern

Als Markus Krawietz die Idee f├╝r sein Start-up kam, dachte er nicht an die internationale Lieferkrise, wie wir sie seit der Corona-Pandemie kennen. Trotzdem sehen Experten in der Idee, mit der er arbeitet, eine M├Âglichkeit, k├╝nftige Probleme bei Lieferketten zu umgehen. Denn: Krawietz fertigt Lastenr├Ąder. Und zwar nicht irgendwelche. Bei ihm kommen sie aus dem Drucker, genauer: dem 3D-Drucker.

"Wir versuchen, so viel wie m├Âglich vor Ort zu drucken", sagt der 30-J├Ąhrige t-online. "Die meisten Fahrradrahmen werden in ├ťbersee verschwei├čt, das ist bei uns nicht mehr n├Âtig."

Tats├Ąchlich sind die globalen Transportverbindungen auf See seit Beginn der Corona-Pandemie kr├Ąftig durcheinandergewirbelt, Versp├Ątungen sind die Regel, die Logistikpreise zogen drastisch an. Besonders der strikte Anti-Covid-Kurs in China mit Lockdowns und Kontrollen sorgt f├╝r Probleme, da Dutzende Containerschiffe nicht be- und entladen werden k├Ânnen. Das wiederum sorgt f├╝r fehlende Vorprodukte und Bauteile in Deutschland, mittlerweile staut es sich gar schon in der Nordsee (mehr dazu lesen Sie hier).