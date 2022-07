Trotz Ukraine-Krieg: Industrie erholt sich leicht

Aktualisiert am 07.07.2022 - 10:20 Uhr

Aktualisiert am 07.07.2022 - 10:20 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Die deutschen Unternehmen fahren ihre Produktion trotz Lieferproblemen und des Krieges in der Ukraine etwas hoch. Industrie, Bau und Energieversorger stellten im Mai zusammen 0,2 Prozent mehr her als im Vormonat, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag mitteilte.