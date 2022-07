Start-up: Fintech von Olaf Scholz' Neffen meldet Insolvenz an

Aktualisiert am 08.07.2022 - 17:15 Uhr

Fintech von Scholz-Neffen meldet Insolvenz an

Auch bei Rubarb war das ver├Ąnderte Marktumfeld der Grund f├╝r die Insolvenz. "Wegen der zur├╝ckgezogenen Finanzierungszusagen wird die Rubarb GmbH die Geh├Ąlter erstmalig Ende Juli nicht mehr bezahlen k├Ânnen", sagte Fabian Scholz dem "Handelsblatt". Es habe keine Alternative als den Gang zum Insolvenzgericht gegeben. "Als Start-up zu scheitern, tut wahnsinnig weh, darf man aber. Etwas verschleppen hingegen darf man nicht", so Scholz weiter. Jetzt soll das Start-up neu aufgestellt werden, so die Hoffnung.

Gro├če Pl├Ąne

Rubarb ist eine sogenannte Microinvestment-Plattform. Die Idee dahinter: Beim Einkaufen rundet die App krumme Betr├Ąge an der Kasse auf den n├Ąchsten Euro. Diese Summe, in der Regel ein paar Cent, investiert Rubarb dann automatisch in breit gestreute ETFs. Wie Sie damit leicht Ihr Geld anlegen k├Ânnen, lesen Sie hier.