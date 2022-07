Metall- und Elektroindustrie: IG Metall fordert 8,0 Prozent mehr Gehalt

Die Gewerkschaft IG Metall fordert f├╝r 3,9 Millionen Besch├Ąftigte in der Metall- und Elektrobranche mehr Gehalt. Es ist die h├Âchste Forderung seit 2008.

Die IG Metall zieht mit einer Forderung nach 8,0 Prozent mehr Geld in die Tarifverhandlungen f├╝r die deutsche Metall- und Elektroindustrie. Das hat der Gewerkschaftsvorstand am Montag in Berlin beschlossen. Der Erste Vorsitzende J├Ârg Hofmann begr├╝ndete die h├Âchste Forderung seit 2008 mit der guten Ertragslage der Unternehmen und der hohen Inflation. Die Besch├Ąftigten brauchten Entlastungen, auch mit Blick auf ihre 2023 nochmals steigenden Rechnungen, erkl├Ąrte er laut einer Mitteilung. Steigende Einkommen und stabiler Konsum n├╝tzten auch der Konjunktur, meinte Hofmann.