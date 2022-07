Wegen Gazprombank-Forderungen: Bergbaufirma Petropavlovsk vor Insolvenz

Der wegen der Geldforderungen der Gazprombank unter Druck geratene b├Ârsennotierte Gold-Bergwerksbetreiber Petropavlovsk will in London ein Insolvenzverfahren beantragen. Das Unternehmen, das auch die Aussetzung seiner in London notierten Aktien beantragt hat, k├╝ndigte an, in den kommenden Tagen einen entsprechenden Antrag vor einem Londoner Gericht zu stellen.