Uniper betroffen: Gazprom macht höhere Gewalt für Gaslieferungen geltend

Der russische Gas-Riese Gazprom macht höhere Gewalt ("Force Majeure") für geminderte Gaslieferungen an seinen deutschen Kunden Uniper geltend. Uniper habe ein Schreiben von Gazprom Export erhalten, "in dem das Unternehmen rückwirkend Force Majeure für die bisherigen und aktuellen Fehlmengen bei den Gaslieferungen geltend macht", erklärte der Düsseldorfer Konzern am Montag.