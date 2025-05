Bärbel Bas will auch Beamte in die Rentenkasse einzahlen lassen. Das beschert ihr viel Kritik. Andere sprechen von einem "mutigen Start ins Ministeramt".

Die neue Arbeits- und Sozialministerin Bärbel Bas legt gleich mit einem kontroversen Thema los. Und erntet viel Kritik. "Wir müssen mehr Leute an der Finanzierung der Rentenversicherung beteiligen", sagte die SPD-Politikerin den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "In die Rentenversicherung sollten auch Beamte, Abgeordnete und Selbstständige einzahlen. Wir müssen die Einnahmen verbessern."

Unmut in der Union

Dieser Vorstoß kam beim Koalitionspartner CDU/CSU nicht gut an. "Die Einbeziehung von Selbstständigen und Beamten in die Rente löst weder die Probleme in der Rentenversicherung, noch ist das vom Koalitionsvertrag gedeckt", sagte CSU-Landesgruppenchef Alexander Hoffmann der "Bild am Sonntag".