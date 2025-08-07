Geld abheben Bargeldabhebung im Supermarkt: Vor- und Nachteile
Einkaufen gehen und gleichzeitig Geld abheben? Das ist bei den meisten Supermärkten möglich. So funktioniert es.
Der nächste Geldautomat ist manchmal weit weg. Was also tun, wenn man dringend und unkompliziert Bargeld braucht? Aldi, Lidl, Edeka und Co. zahlen unter bestimmten Voraussetzungen an der Kasse Geld auch aus. Diese Vor- und Nachteile hat das Abheben im Supermarkt.
Bargeldabhebung im Supermarkt: So funktioniert es
Geldabheben im Supermarkt ist praktisch, wenn der Gang zum nächsten Geldautomaten zu umständlich erscheint. Dazu muss man einfach den Kassierer darauf hinweisen, dass man zusätzlich zum Einkauf Geld abheben möchte. Man bestätigt dann Einkauf und Abhebung durch Eingabe der PIN und erhält den gewünschten Betrag.
Die einzige Voraussetzung ist oft ein vorher getätigter Einkauf. Meistens ist ein Einkaufswert von fünf bis 15 Euro erforderlich. Die Auszahlungssumme liegt in der Regel bei maximal 200 Euro.
- Lesen Sie auch: Wie geht Online-Banking? Einfach erklärt
- Geld abheben: Sicher Geld abheben: Tipps gegen Betrug am Automaten
Diese Märkte bieten den Cashback-Service an: ein Vergleich
|Markt
|Mindesteinkaufsbetrag
|Maximaler Abhebebetrag
|Netto
|5 Euro
|200 Euro
|Aldi-Süd
|5 Euro
|200 Euro
|Lidl
|5 Euro
|200 Euro
|Edeka
|10 Euro
|200 Euro
|Rewe
|10 Euro
|200 Euro
|Penny
|10 Euro
|200 Euro
|dm
|kein Mindesteinkauf
|200 Euro
|Toom
|10 Euro
|200 Euro
Es fallen keine Kosten für das Abheben an. In der Regel beschränken sich die Supermärkte auf Girokarten. Es werden aber teilweise auch Kreditkarten akzeptiert, wie beispielsweise Visa.
Geldabheben im Supermarkt: Vorteile des Cashback-Services
Die Bargeldabhebung im Supermarkt hat viele Vorteile:
- Zeitersparnis: Kunden können Bargeld abheben, ohne extra zum Geldautomaten fahren zu müssen.
- Kostenersparnis: In der Regel ist die Bargeldabhebung im Supermarkt kostenlos.
- Einkaufen und Geld abheben: Kunden können den Einkauf gleich mit der Bargeldabhebung kombinieren. Das ist nicht nur praktisch, sondern reduziert auch den Stressfaktor am Einkaufstag.
Supermarkt statt Bank: Welche Risiken gibt es?
Die Alternative Supermarkt für Abhebungen hat leider auch Nachteile:
- Einkaufspflicht: Oft ist ein Mindesteinkaufswert erforderlich.
- Sicherheitsfrage: Leider können Kunden auch sehen, wie viel Geld man abgehoben hat. Das kann mit erhöhten Sicherheitsrisiken verbunden sein.
- Eingeschränkte Beträge: Die maximale Auszahlungssumme ist oft auf 200 Euro begrenzt.
Auszahlung im Supermarkt: eine gute Alternative zur Bank?
Bargeldabhebung im Supermarkt ist eine praktische Alternative zur Bank, besonders wenn man sowieso einkaufen wollte. Es spart Wege und damit Zeit. Inzwischen kann man auch an der Tankstelle, in der Drogerie oder im Baumarkt Bargeld abheben. Da dieser Service die Kundenbindung erhöht, wird es wohl bald weitere Teilnehmer geben.
- Stiftung Warentest: "Bargeld im Handel abheben: Supermarkt statt Geldautomat"
- Eigene Recherche