Dann sind sie verpflichtet, den Lohnsteuerjahresausgleich mit der Dezemberabrechnung durchzuführen. Es handelt sich dabei um eine Korrektur der tatsächlich abgeführten Lohnsteuer . Sie soll sicherstellen, dass die Arbeitnehmer am Jahresende die korrekte Höhe an Lohnsteuer gezahlt haben. Eine Einkommensteuererklärung wäre dann nicht mehr nötig.

Lohnsteuerjahresausgleich: Wann er nötig ist

Im Laufe eines Jahres kann allerdings viel passieren: Ihr Gehalt kann steigen, das Finanzministerium kann Steuergesetze rückwirkend ändern oder Sie erhalten Einmalzahlungen wie Urlaubs- oder Weihnachtsgeld. Dann haben Sie in manchen Monaten womöglich zu viel, in anderen zu wenig Lohnsteuer gezahlt, um Ihre tatsächliche Einkommensteuerschuld zu begleichen. Der Lohnsteuerjahresausgleich soll das geraderücken.

In der Praxis betrifft der Lohnsteuerjahresausgleich also häufig nur Beschäftigte in Steuerklasse 1, die nicht jeden Monat das gleiche Einkommen beziehen. Viele andere sind ohnehin verpflichtet, eine Steuererklärung abzugeben und ermitteln dann darüber die korrekte Höhe der Einkommensteuer. Es folgen also entweder eine Erstattung oder eine Nachzahlung.