Krankengeld ist steuerfrei, unterliegt aber dem Progressionsvorbehalt. Was das bedeutet, wo Sie die Lohnersatzleistung in der Steuererklärung eintragen und welche Folgen Krankengeldbezug sonst noch für Sie hat, zeigt unser Überblick.

Wann bekomme ich Krankengeld?

Gesetzlich Versicherte, die wegen einer langwierigen Krankheit nicht arbeiten können, erhalten nach einer bestimmten Zeit Krankengeld. Es wird gezahlt, sobald die sechs Wochen abgelaufen sind, in denen Sie die Lohnfortzahlung vom Arbeitgeber erhalten haben. Maximal bekommen Sie Krankengeld für 78 Wochen und auch nur, wenn Ihr Arzt eine Krankmeldung an die Krankenkasse übermittelt hat. Lesen Sie hier, wie Sie Ärger mit dem Krankengeld vermeiden.

Wann muss ich auf Krankengeld Steuern nachzahlen?

Wie viel Steuern muss ich bei Krankengeld nachzahlen?

Das lässt sich pauschal nicht beantworten. Denn ob Sie bei Krankengeld Steuern nachzahlen müssen, hängt nicht nur von der Höhe Ihres Gehalts und der Krankengeldzahlung ab. Entscheidend ist auch, wie viel Lohnsteuer Ihr Arbeitgeber bereits an das Finanzamt abgeführt hat und was Sie alles absetzen können .

Ein Rechenbeispiel zeigt, wie der Progressionsvorbehalt bei Krankengeld funktioniert: Nehmen wir an, Sie haben 2023 ein zu versteuerndes Einkommen von 36.000 Euro. Dann entfallen auf diese Einkünfte in Steuerklasse 1 18,14 Prozent Einkommensteuer, also 6.531 Euro.

Nehmen wir weiter an, Sie haben 5.000 Euro Krankengeld erhalten. Dann addieren Sie diesen Betrag zu den 36.000 Euro, macht also 41.000 Euro. Der Steuersatz für 41.000 Euro zu versteuerndes Einkommen liegt 2023 bei 19,91 Prozent. Diesen wenden Sie nun aber nur auf die 36.000 Euro an, da das Krankengeld ja steuerfrei ist. Sie zahlen also 7.168 Euro Steuern statt 6.531 Euro.