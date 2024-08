Im Falle einer Kündigung wird häufig eine Abfindung gezahlt. Sie soll den Verlust des Arbeitsplatzes zumindest finanziell ausgleichen und helfen, die Unsicherheit zwischen dem alten und dem neuen Job oder dem Übergang in den Ruhestand zu überbrücken.

Müssen Abfindungen versteuert werden?

Ja, Abfindungen müssen grundsätzlich versteuert werden. Sie zählen zu den außerordentlichen Einkünften, die seit 2006 gemäß § 34 des Einkommensteuergesetzes (EStG) als steuerpflichtiger Arbeitslohn gelten und vollständig versteuert werden müssen. Sozialversicherungsbeiträge zur Renten-, Kranken-, Pflege und Arbeitslosenversicherung fallen hingegen in der Regel nicht an.

Fünftelregelung anwenden

Die Fünftelregelung ermöglicht es, die hohe Steuerlast zu mildern, indem die Abfindung rechnerisch auf fünf Jahre verteilt wird. Dabei wird ein Fünftel der Abfindung zum zu versteuernden Einkommen hinzugerechnet, und die Steuer wird auf dieser Basis berechnet. Die Differenz zur Steuer ohne Abfindung wird dann mit fünf multipliziert, um die Steuerlast der gesamten Abfindung zu ermitteln. Lesen Sie hier, was das zu versteuernde Einkommen vom Bruttogehalt unterscheidet.

Ohne die Fünftelregelung hätte Erika Mustermann ein Einkommen von 72.500 Euro versteuern müssen (Einkommen plus Abfindung). In diesem Fall wären Steuern in Höhe von 20.051 Euro angefallen. Durch die Fünftelregelung spart Erika Mustermann 2.181 Euro.