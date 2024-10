Auf Zinsen, Dividenden und Aktiengewinne fällt Kapitalertragsteuer an. Oft wird sie automatisch abgeführt. Wann Sie dennoch die Anlage KAP in der Steuererklärung ausfüllen müssen.

Die Anlage KAP ist ein Formular der Steuererklärung , in dem die Einkünfte aus Kapitalvermögen angegeben werden. Sie dient der Erfassung von Kapitalerträgen, die nicht bereits durch die Abgeltungsteuer in Höhe von 25 Prozent (zuzüglich Solidaritätszuschlag und ggf. Kirchensteuer) abgegolten sind oder für die eine Nachversteuerung erforderlich ist.

Konkret heißt das: Wurden Kapitalerträge bereits durch die Abgeltungsteuer in Höhe von 25 Prozent versteuert, ist die Besteuerung in der Regel erledigt und die Abgabe der Anlage KAP nicht erforderlich. Es gibt jedoch Ausnahmen: In einigen Fällen müssen Sie die Anlage KAP ausfüllen, in anderen Fällen nicht. Eine Übersicht.