In welchem Bundesland bekommen Steuerzahler ihren Bescheid am schnellsten? Ein neuer Check zeigt: Es geht jetzt vielerorts zügiger – aber längst nicht überall.

Wer auf eine Steuererstattung wartet, will vor allem eins: den Bescheid möglichst schnell bekommen. Doch wie zügig die Finanzämter arbeiten, hängt stark vom Bundesland ab. Das zeigt der aktuelle Bearbeitungs-Check des Bundes der Steuerzahler (BdSt), der t-online exklusiv vorliegt. Immerhin: Insgesamt wird die Bearbeitungszeit kürzer – elf Bundesländer brauchen im Schnitt weniger als 50 Tage. Im Vorjahr waren es nur sieben Bundesländer.

Thüringen übernimmt die Spitze – Berlin verliert Titel

Den ersten Platz im diesjährigen Tempo-Ranking sichert sich Thüringen: Dort warten Steuerzahler im Schnitt nur 39,1 Tage auf ihren Einkommensteuerbescheid – 4,1 Tage schneller als vor einem Jahr. Damals lag noch Berlin an der Spitze, doch die Hauptstadt rutscht mit nun 42,0 Tagen auf Platz 5 ab (Vorjahr: 39,0 Tage). Auf dem zweiten Rang folgt Sachsen-Anhalt mit 39,7 Tagen – eine Verbesserung um 5,0 Tage. Hamburg belegt mit 40,6 Tagen Platz drei und ist damit 1,2 Tage schneller als im Vorjahr.

Am längsten mussten Steuerpflichtige dagegen im Saarland (53,8 Tage) und in Bremen (52,8 Tage) warten. Damit tauschen die beiden Länder die letzten Plätze mit Niedersachsen und Baden-Württemberg, die sich deutlich verbessert haben. Baden-Württemberg schaffte laut BdSt "den größten Spurt" und wurde um 13 Tage schneller. Zwischen dem schnellsten und langsamsten Bundesland liegen knapp 15 Tage Bearbeitungszeit.

Ranking: Bearbeitungsdauer der Steuerbescheide

Steuerzahlerbund übt Kritik

Auch zwischen Angestellten und Selbstständigen gibt es starke Abweichungen: Bei Arbeitnehmern wartet man in Thüringen am wenigsten: 35,2 Tage im Schnitt – 18,5 Tage weniger als im Saarland (53,7 Tage), dem Schlusslicht dieser Kategorie. Bei Selbstständigen, Unternehmern und Freiberuflern liegt Hessen mit 43,2 Tagen an der Spitze. Schlusslicht ist hier Brandenburg mit 68,2 Tagen. Die Differenz: volle 25 Tage.