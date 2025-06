Pflicht zur Steuererklärung bei Witwenrente

Besteuerung der Witwenrente

Im Steuerrecht wird die Witwenrente genauso wie die Altersrente besteuert. Auf die Witwenrente und die Altersrente gilt ein Rentenfreibetrag, der sich nach dem Jahr des Renteneintritts richtet und das gesamte Leben über bestehen bleibt. Den über dem Rentenfreibetrag liegenden Teil der Rente müssen Sie versteuern. Für Rentner, die 2025 in Rente gehen, liegt der Rentenfreibetrag bei 16,5 Prozent. Er gilt für die eigene Rente und für die Witwenrente. Das heißt also, dass 83,5 Prozent der Rente versteuert werden müssen.

In den kommenden Jahren nimmt der Rentenfreibetrag immer weiter ab. Er fällt ab 2058 vollständig weg, sodass Sie dann Ihre gesamte Rente und Witwenrente steuerlich berücksichtigen müssen, wenn Sie dann in Rente gehen. Wichtig: Der Rentenfreibetrag ist nicht mit dem Grundfreibetrag zu verwechseln. Sie zahlen auf den Betrag Steuern , der den Grundfreibetrag übersteigt. Mehr dazu lesen Sie hier.

Die Witwenrente in der Steuererklärung: Wo eintragen?

Um Ihre Witwenrente in der Steuererklärung anzugeben, müssen Sie die Anlage R ausfüllen. Ihre Witwenrente tragen Sie in Zeile 4 ein. Als Rentenart geben Sie "1" an. Die Besteuerung der Witwenrente ist abhängig von der Dauer der Vorgängerrente. Bei der Vorgängerrente handelt es sich um die Altersrente des Ehepartners, die er bis zu seinem Tod bezogen hat. Sie geben in Zeile 7 den Beginn und in Zeile 8 das Ende der Vorgängerrente an.