Sanktionen

Ratingagentur stuft Russland weiter zurück – kurz vor "Zahlungsausfall"

18.03.2022, 14:10 Uhr | mak, dpa

Kassierer hält Rubel-Banknote in der Hand (Symbolbild): Die russische Währung verlor in den vergangenen Wochen drastisch an Wert. (Quelle: ITAR-TASS/imago images)