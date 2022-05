Indien hat den Export von Weizen mit sofortiger Wirkung verboten. Laut Mitteilung der Regierung wolle man auf diese Weise Preissteigerungen im eigenen Land in den Griff bekommen.

Durch den Krieg wurden in der Ukraine AusfuhrhÀfen blockiert oder zerstört, etliche Getreidesilos vernichtet. Deshalb kommt es jetzt zu erheblichen AusfÀllen.

Deshalb war bislang Indien eingesprungen. Das Land ist nach China der weltweit zweitgrĂ¶ĂŸte Weizenproduzent. Der Großteil der Produktion wurde bislang allerdings in Indien selbst verbraucht.

VerschĂ€rfung der Lage durch extrem heißen April in Indien

In den vergangenen Wochen hatten viele LÀnder, die vom Lieferausfall in der Schwarzmeerregion betroffen waren, auf Indien gesetzt. Doch die verstÀrkte Ausfuhr von Weizen sorgt nun offenbar zu empfindlichen Preissteigerungen auch innerhalb Indiens und bedrohe nun die Versorgungssicherheit in der Region.