US-Behörde muss Glyphosat erneut überprüfen

Bayer zeigt sich zuversichtlich

Krebskranker Mann verliert Roundup-Prozess

Nachdem Bayer die ersten drei Glyphosat-Prozesse in den USA verloren hatte, wendete sich das Blatt zuletzt. Am Freitag gewann der Dax-Konzern bereits das vierte Verfahren in Folge. Die Geschworenenjury in Jackson County, Oregon, urteilte einstimmig, dass Roundup nicht f├╝r die Krebserkrankung des Kl├Ągers verantwortlich sei. "Wir stehen weiterhin vollst├Ąndig hinter der Sicherheit von Roundup", teilte Bayer mit. Der Konzern k├╝ndigte an, sich in allen k├╝nftigen Rechtskonflikten zu dem Thema "selbstbewusst" zu verteidigen.