"Wir haben es noch nicht hinter uns" Musk: Tesla-Werke in Grünheide und Texas verlieren Milliarden Elon Musk beim Tesla-Richtfest bei Berlin (Archivbild): Die Fabrik verschlinge Milliarden Dollar, sagte er in einem Videointerview.

Tesla-Chef Elon Musk bezeichnet seine neuen Fabriken als "gigantische Geldverbrennungs├Âfen." Aber das sind nicht die einzigen Probleme des Unternehmens.

Teslas neue Autofabriken in Gr├╝nheide bei Berlin und im texanischen Austin verlieren laut Konzernchef Elon Musk derzeit "Milliarden an Dollar". Musk bezeichnete die Fabriken in einem am Mittwoch ver├Âffentlichten Video-Interview als "gigantische Geldverbrennungs├Âfen".

In dem bereits im vergangenen Monat gef├╝hrten Gespr├Ąch mit dem Fanclub Tesla Owners of Silicon Valley bezeichnete Musk die letzten zwei Jahre mit Blick auf die hartn├Ąckigen Lieferkettenprobleme in der Autoindustrie als "absoluten Albtraum". Der Tesla-Chef warnte au├čerdem: "Wir haben es noch nicht hinter uns".

Schwierigkeiten durch Covid-19 in Schanghai

F├╝r Tesla gehe es darum, so Musk, den Betrieb am Laufen zu halten, damit die Besch├Ąftigten weiter bezahlt werden und der Konzern nicht in die Insolvenz gerate. W├Ąhrend hohe Anlaufkosten und Verluste bei neuen Fabriken wie Gr├╝nheide und Austin in der Startphase beim Hochfahren der Produktion relativ normal sind, stand Tesla auch mit seinem Werk in Schanghai vor Herausforderungen. "Die Covid-Shutdowns in China waren gelinde gesagt sehr, sehr schwierig", erkl├Ąrte Musk. Das Interview wurde bereits am 31. Mai gef├╝hrt, der Teil mit den j├╝ngsten Aussagen aber jetzt erst im Internet ausgestrahlt.

Musk hatte j├╝ngst wiederholt vor einem wirtschaftlichen Abschwung gewarnt und Job-K├╝rzungen bei Tesla angek├╝ndigt. Der Elektroautobauer werde in den kommenden Monaten 3 bis 3,5 Prozent seiner Stellen streichen, stellte Musk am Dienstag nach widerspr├╝chlichen Berichten klar.