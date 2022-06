Alarmstufe Gas: Robert Habeck erwägt angeblich Enteignung der Nord Stream 2

Doch dieser Plan birgt viele Fallstricke: Zum einen ist eine Enteignung in Deutschland ohnehin ein schwieriger Schritt, zum anderen muss die Bundesregierung mit einer Vergeltungstat von Russland rechnen. Denn Nord Stream 2 ist in der Hand einer Tochter des russischen Gazprom-Konzerns. Bereits in der Vergangenheit hatte Russland westlichen Firmen offen mit der Enteignung gedroht. Und noch immer sind viele in Russland tätig, etwa Ehrmann, Ritter-Sport oder auch Bayer – ihnen könnte als Vergeltung die Enteignung drohen.