Modehändler H&M zieht sich aus Russland zurück Von dpa-afx 18.07.2022 - 10:24 Uhr Lesedauer: 1 Min. Eine geschlossene H&M-Filiale in Moskau: Das Modeunternehmen gibt sein Geschäft in Russland nun gänzlich auf. (Quelle: imago-images-bilder)

Jetzt ist auch H&M weg: Der schwedische Konzern gibt seine Läden in Russland auf. Zunächst aber sollen sie noch einmal kurzzeitig öffnen.

Der Modekonzern Hennes & Mauritz (H&M) beendet sein Russland-Geschäft. In der aktuellen Situation sehe sie es als "unmöglich" an, das Geschäft in Russland weiterzuführen, hieß es von H&M-Chefin Helena Helmersson am Montag in Stockholm.

Es sei deshalb beschlossen worden, den Prozess zur Schließung des russischen Geschäfts einzuleiten. Der Konzern begründete die Entscheidung mit operativen Herausforderungen und einer unvorhersehbaren Zukunft. Finanziell wird der Rückzug im Ergebnis des dritten Quartals spürbar werden.

Das Management erwartet, dass der gesamte Abwicklungsprozess einmalige Kosten in Höhe von rund zwei Milliarden schwedischen Kronen (190 Millionen Euro) verursacht, wovon rund die Hälfte Einfluss auf den Barmittelzufluss (Cashflow) nimmt. In den Kosten ist auch bereits eine Rückbuchung von nicht realisierten Wechselkursgewinnen in Höhe von 353 Millionen schwedischen Kronen enthalten.